Polizei Bochum

POL-BO: Tankstelleneinbruch in der Nacht - Täter flüchten mit silbernem Audi

Bochum (ots)

Am Sonntag, 30. November, kam es gegen 3.40 Uhr in der Nacht zu einem Einbruch in eine Tankstelle am Ruhr-Park.

Ein Diensthundeführer der Polizei Bochum bemerkte, dass es im Bereich der Tankstelle zu einer Alarmauslösung gekommen war. Vor Ort konnte jedoch lediglich eine aufgebrochene Tür festgestellt werden.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von vier bislang unbekannte Tatverdächtigen aus. Diese öffneten gewaltsam die Schiebetür und flüchteten bei Alarmauslösung mit einem silbernen Audi vom Tatort.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen in Hinblick auf die Tat oder das mögliche Fluchtfahrzeug gemacht haben werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0234 909-4135 oder unter -4441 (Kriminalwache) zu melden.

