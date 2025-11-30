Polizei Bochum

POL-BO: Polizei stellt alkoholisierten Autofahrer (20) nach Verfolgungsfahrt

Bochum (ots)

Am Freitagabend, 28. November, ist es in Bochum-Hofstede zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Die Polizei konnte einen 20-jährigen Autofahrer aus Bochum stellen, der mit hohem Tempo und unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen war.

Gegen 23.20 Uhr wurden eine Streifenwagenbesatzung auf einen Pkw aufmerksam, der auf dem Parkplatz des Hannibal Centers mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug anzuhalten und gaben Anhaltesignale. Doch darauf reagierte der 20-jährige Fahrer nicht und flüchtete mit einer zwischenzeitlichen Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h.

Im Bereich Seelandskamp/In der Provitze verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer (aus Bochum) wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Bochumer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein erster Test ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Der 20-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen hat. Sein Fahrzeug und Führerschein wurden sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell