Polizei Bochum

POL-BO: Handtaschenraub in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bei einem Raubdelikt in Herne wurde einer Frau am Samstagabend, 29. November, die Handtasche entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 67-jährige Hernerin gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Mont-Cenis-Straße 267 unterwegs, als sie von hinten umgestoßen wurde und zu Fall kam. Dabei entwendete ein unbekannter Täter ihre Handtasche und flüchtete fußläufig in Richtung Kantstraße. Die Frau blieb unverletzt.

Der Täter wird als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, kräftig gebaut und circa 165 bis 170 cm groß beschrieben. Zudem soll er dunkel gekleidet gewesen sein und eine Wollmütze getragen haben.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell