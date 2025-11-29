Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend, 28. November, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herne eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 20.45 Uhr verschaffte sich der Täter über die Balkontür gewaltsam Zutritt zur Wohnung einer 88-jährigen Hernerin an der Bismarckstraße (zwischen La-Roche-Straße und Sedanstraße). Der 62-jährige Sohn der Wohnungsinhaberin nahm von seinem benachbarten Balkon aus Taschenlampenlicht in den betroffenen Räumlichkeiten war und machte sich bemerkbar. Daraufhin ergriff der Tatverdächtige die Flucht über den Hinterhof. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Einbrecher wird laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: männlich, 1,75 bis 1,80 m groß und sehr dünn, unter 30 Jahren alt, Vollbart, dunkler Teint (arabisches Erscheinungsbild). Bekleidet war er mit einem dunklen Trainingsanzug und Schiebermütze. Er führte zudem eine weiße Plastiktüte mit sich.

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

