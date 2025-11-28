Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Unfall am Wittener Bruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Witten (ots)

Trotz umfangreicher Ermittlungen des Verkehrskommissariats konnte der genaue Ablauf eines Unfalls vom Mittwoch, 26. November, in Witten-Annen bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise.

Über den Polizeinotruf meldeten Zeugen gegen 6 Uhr einen verunfallten VW Passat auf dem Wittener Bruch. Nach bisherigem Stand war das Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen zuvor in Richtung Dortmunder Straße unterwegs, als es in Höhe der Hausnummer 27 von der Fahrbahn abkam, zunächst mit mehreren Pfosten, dann mit einem Baum und schließlich mit einem geparkten Pkw kollidierte. Stark beschädigt kam das Auto auf der Fahrbahn zum Stehen.

Nach aktuellen Erkenntnissen sollen sich eine weibliche und eine männliche Person im Auto befunden haben, die nach dem Unfall zu Fuß von der Örtlichkeit flüchteten.

Im Zuge der Fahndung konnte eine beteiligte 27-jährige Wittenerin ermittelt werden, die noch am selben Morgen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus erschien. Ob sie das Fahrzeug geführt hat oder Beifahrerin war, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zudem stellte sich bei der Überprüfung des Unfallfahrzeugs heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet ist. Das Auto wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat bittet um weitere Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Auto bzw. zu den Insassen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

