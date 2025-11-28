PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Ein Dokument

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 13:55

    POL-BO: Schwerer Unfall am Wittener Bruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Witten (ots) - Trotz umfangreicher Ermittlungen des Verkehrskommissariats konnte der genaue Ablauf eines Unfalls vom Mittwoch, 26. November, in Witten-Annen bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise. Über den Polizeinotruf meldeten Zeugen gegen 6 Uhr einen verunfallten VW Passat auf dem Wittener Bruch. Nach bisherigem Stand war ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:32

    POL-BO: Raubdelikt in der Innenstadt - Tatverdächtiger vor Ort gestellt

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt ist ein 21-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Nach bisherigem Stand betrat der 21-jährige Wittener am Donnerstag, 27. November, einen Handyladen auf der Kortumstraße und ließ sich ein Mobiltelefon zeigen. Nachdem er es sich einen Moment angeschaut hatte, verließ er fluchtartig ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:02

    POL-BO: Rollstuhlfahrer flüchtet nach Zusammenstoß: Kind (9) leicht verletzt

    Bochum (ots) - Aktuell ermittelt das Verkehrskommissariat wegen einer Unfallflucht, bei der ein neunjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nach einem beteiligten Rollstuhlfahrer. Der Unfall hat sich bereits am Montag, 24. November, in Bochum-Langendreer ereignet, ist aber erst am 27. November angezeigt worden. Nach bisherigem Stand war eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren