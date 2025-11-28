Polizei Bochum

POL-BO: Rollstuhlfahrer flüchtet nach Zusammenstoß: Kind (9) leicht verletzt

Bochum (ots)

Aktuell ermittelt das Verkehrskommissariat wegen einer Unfallflucht, bei der ein neunjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nach einem beteiligten Rollstuhlfahrer.

Der Unfall hat sich bereits am Montag, 24. November, in Bochum-Langendreer ereignet, ist aber erst am 27. November angezeigt worden.

Nach bisherigem Stand war eine Schülerin (9) aus Bochum in Begleitung ihrer Freundin gegen 12 Uhr auf dem Gehweg der Unterstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 18 fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem orangefarbenen Elektrorollstuhl an den beiden vorbei und erfasste mit dem hinteren Reifen den Fuß der Schülerin.

Der Mann, der eine Glatze haben soll, entfernte sich in Richtung Ovelackerstraße, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Verkehrskommissariat bittet den beteiligten Mann sowie Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell