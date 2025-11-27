PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Pkw

Herne (ots)

Die Polizei Bochum fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der in Herne die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und eine darin befindliche Handtasche entwendet hat. Zugetragen hat sich die Tat am 16. Mai gegen 9 Uhr an der Castroper Straße im Bereich der Hausnummer 283.

Der Tatverdächte wurde von einer Zeugin fotografiert. Das Foto des Tatverdächtigen finden Sie im beigefügten Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187514

Hinweis: Wenn der Link ins leere führt, ist die Fahndung bereits erledigt und durch das LKA gelöscht worden.

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthalt des unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 unter 0234 909-8552 oder unter -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 23:53

    POL-BO: Radfahrer (55) bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

    Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Bochum-Ehrenfeld ist am Mittwochnachmittag, 26. November, ein 55-jähriger Radfahrer aus Bochum lebensgefährlich verletzt worden. Der Bochumer war gegen 16.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Königsallee in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 121 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:47

    POL-BO: Integrativer Fahndungs- und Kontrolltag - Bilanz für Bochum, Herne und Witten

    Bochum, Herne, Witten (ots) - Mit umfangreichen Kontrollmaßnahmen beteiligte sich das Polizeipräsidium Bochum am Dienstag, 25. November, am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag. Dabei handelt es sich um eine grenz- und direktionsübergreifende Kontrollaktion zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität und Hauptunfallursachen von Verkehrsunfällen. In den Städten ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:08

    POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

    Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße im Bereich des Fußballstadions sucht die Polizei Zeugen. Der Wohnungsinhaber (35) wurde am Montag, 24. November, gegen 14.45 Uhr durch sein Handy über Bewegungen in der Wohnung alarmiert. Wie sich herausstellte, waren zwei dunkel gekleidete Personen in die Wohnung eingebrochen und hatten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren