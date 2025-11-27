Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Pkw

Herne (ots)

Die Polizei Bochum fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der in Herne die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und eine darin befindliche Handtasche entwendet hat. Zugetragen hat sich die Tat am 16. Mai gegen 9 Uhr an der Castroper Straße im Bereich der Hausnummer 283.

Der Tatverdächte wurde von einer Zeugin fotografiert. Das Foto des Tatverdächtigen finden Sie im beigefügten Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187514

Hinweis: Wenn der Link ins leere führt, ist die Fahndung bereits erledigt und durch das LKA gelöscht worden.

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthalt des unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 unter 0234 909-8552 oder unter -4441 (Kriminalwache) zu melden.

