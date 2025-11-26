PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (55) bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall in Bochum-Ehrenfeld ist am Mittwochnachmittag, 26. November, ein 55-jähriger Radfahrer aus Bochum lebensgefährlich verletzt worden.

Der Bochumer war gegen 16.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Königsallee in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 121 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor und auf den Bordstein stürzte.

Passanten leisteten Erste Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten 55-Jährigen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach aktuellem Stand besteht Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Königsallee im Bereich der Unfallstelle bis etwa 18 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

