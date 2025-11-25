PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Demonstrationen in Bochum: Verkehrsbeeinträchtigungen in Innenstadt erwartet

Bochum (ots)

Für Dienstag, 25. November, sind im Bochumer Stadtzentrum mehrere Versammlungen angemeldet, die voraussichtlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen werden.

Neben dem Bochumer Weihnachtsmarkt werden nach aktuellem Kenntnisstand zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr zwei Versammlungen mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet, die sich in Form von Aufzügen durch den gesamten Innenstadtbereich bewegen werden.

Da auch die Innenstadtringe betroffen sein werden, weist die Polizei darauf hin, dass es insbesondere in den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Sie empfiehlt daher, den genannten Bereich während dieser Zeiten weiträumig zu umfahren oder auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:34

    POL-BO: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Alten Wittener Straße 40 in Bochum bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Sonntagabend, 23. November, betrat ein maskierter Mann gegen 20.35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die Angestellte (28, aus Bochum) mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß über die Alte Wittener Straße ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:01

    POL-BO: Mehrere Mülltonnenbrände in Bochum - Kriminalpolizei ermittelt

    Bochum (ots) - In den frühen Morgenstunden des 23. November brannten in Bochum mehrere Mülltonnen. Zeugen meldeten im Zeitraum von 4.15 bis 4.45 Uhr mehrere Brände im Bereich der Erzstraße sowie der Straße Am Hottenborn. Die Feuerwehr Bochum löschte die brennenden Mülltonnen. Durch das Brandgeschehen wurden neben den Mülltonnen auch zugehörige Umzäunungen ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:07

    POL-BO: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin - Polizei sucht nach Zeugen

    Bochum (ots) - Am Freitagmittag (21. November) ist eine 91-jährige Seniorin in Bochum-Gerthe Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 10:30 Uhr kehrte die Geschädigte zu ihrer Wohnanschrift an der Lothringer Straße in der Nähe der Christuskirche zurück. Ein unbekannter Mann sprach die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren