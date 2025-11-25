Polizei Bochum

POL-BO: Demonstrationen in Bochum: Verkehrsbeeinträchtigungen in Innenstadt erwartet

Bochum (ots)

Für Dienstag, 25. November, sind im Bochumer Stadtzentrum mehrere Versammlungen angemeldet, die voraussichtlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen werden.

Neben dem Bochumer Weihnachtsmarkt werden nach aktuellem Kenntnisstand zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr zwei Versammlungen mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet, die sich in Form von Aufzügen durch den gesamten Innenstadtbereich bewegen werden.

Da auch die Innenstadtringe betroffen sein werden, weist die Polizei darauf hin, dass es insbesondere in den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Sie empfiehlt daher, den genannten Bereich während dieser Zeiten weiträumig zu umfahren oder auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen.

