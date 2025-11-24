Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Alten Wittener Straße 40 in Bochum bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Sonntagabend, 23. November, betrat ein maskierter Mann gegen 20.35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die Angestellte (28, aus Bochum) mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß über die Alte Wittener Straße in Richtung Laerfeldstraße.

Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 17 bis 19 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - "dünn" - dunkle Kleidung, Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen) - schwarze Maske - sprach akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

