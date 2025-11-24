PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Mehrere Mülltonnenbrände in Bochum - Kriminalpolizei ermittelt

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23. November brannten in Bochum mehrere Mülltonnen.

Zeugen meldeten im Zeitraum von 4.15 bis 4.45 Uhr mehrere Brände im Bereich der Erzstraße sowie der Straße Am Hottenborn. Die Feuerwehr Bochum löschte die brennenden Mülltonnen. Durch das Brandgeschehen wurden neben den Mülltonnen auch zugehörige Umzäunungen sowie eine Hausfassade und ein Pkw beschädigt.

Verletzte gab es durch die Brände nicht.

Das Kriminalkommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

