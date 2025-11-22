Polizei Bochum

POL-BO: Handtaschenraub in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raubdelikt in Herne am Samstagnachmittag, 22. November, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Kurz nachdem eine 73-jährige Hernerin gegen 17.30 Uhr an der Bushaltestelle "Jürgens Hof" an der Von-Waldthausen-Straße aus einem Bus gestiegen war, kam ein männlicher Unbekannter auf sie zu und riss ihr die Handtasche von der Schulter. Hierbei schubste er die Seniorin, welche stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der Täter flüchtete fußläufig mit seiner Beute in Richtung der Straße "Jürgens Hof".

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 73-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Zeugenangaben wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß, schlank, "arabisches Erscheinungsbild" und dunkel gekleidet.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell