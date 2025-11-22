Polizei Bochum

POL-BO: Auto überschlägt sich - Fahrer (69) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Samstagnachmittag, 22. November, ist ein 69-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 69-jährige Bochumer gegen 13.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Ruhrstraße in Richtung Dahlhauser Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 63 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei auf dem Seitenstreifen geparkten Fahrzeugen, wovon eines gegen einen weiteren abgestellten Pkw geschoben wurde. Der Wagen des Bochumers drehte und überschlug sich.

Der 69-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein internistischer Notfall war zunächst nicht auszuschließen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell