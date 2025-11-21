Polizei Bochum

POL-BO: Nach Betrugsstraftat in Saarbrücken - Polizei fahndet mit Überwachungsaufnahmen aus Bochum nach Tatverdächtigem

Bochum, Saarbrücken (ots)

Die Landespolizei Saarland fahndet nach einem unbekannten Mann, der in Bochum betrügerisch erlangtes Geld abgehoben hat.

Die vollständige Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Saarland sowie das Fahndungsfoto finden sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/6163664

