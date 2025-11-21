PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Nach Betrugsstraftat in Saarbrücken - Polizei fahndet mit Überwachungsaufnahmen aus Bochum nach Tatverdächtigem

Bochum, Saarbrücken (ots)

Die Landespolizei Saarland fahndet nach einem unbekannten Mann, der in Bochum betrügerisch erlangtes Geld abgehoben hat.

Die vollständige Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Saarland sowie das Fahndungsfoto finden sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/6163664

Rückfragen bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jan Poß
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/962-8013
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

