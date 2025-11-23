PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum-Werne: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend, 21. November, in eine Doppelhaushälfte in Bochum-Werne eingebrochen. Die Polizei ermittelt und fahndet nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 18.35 Uhr verschaffte sich der Täter über den Wintergarten Zutritt zu einer Doppelhaushälfte am Nörenbergskamp. Er hebelte die Wintergartentür auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei wurde er von einer Kamera aufgezeichnet.

Der tatverdächtige Mann kann als über 40 Jahre alt mit stabiler Figur beschrieben werden. Er soll kurze, graue, lichte Haare haben und mit einer dunklen Jacke, grauen Handschuhen sowie einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

