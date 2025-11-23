Polizei Bochum

POL-BO: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin - Polizei sucht nach Zeugen

Bochum (ots)

Am Freitagmittag (21. November) ist eine 91-jährige Seniorin in Bochum-Gerthe Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 10:30 Uhr kehrte die Geschädigte zu ihrer Wohnanschrift an der Lothringer Straße in der Nähe der Christuskirche zurück. Ein unbekannter Mann sprach die Frau vor dem Mehrfamilienhaus an und gab sich als Sohn einer Nachbarin aus. Unter dem Vorwand, ihr beim Tragen der Taschen in die Wohnung im zweiten Obergeschoss behilflich zu sein, verschaffte sich der Mann Zutritt.

In der Wohnung lenkte der Täter die Seniorin in der Küche ab, indem er ihr ein "Geschenk" anbot. Anschließend versuchte er unter einem Vorwand in das verschlossene Schlafzimmer zu gelangen. Nachdem dies misslang, verließ der Mann die Wohnung. Im Nachhinein bemerkte die 91-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse.

Der Täter wird von der Seniorin wie folgt beschrieben:

- Größe: circa 1,70 m bis 1,80 m

- Statur: schlank

- Bekleidung: kurze Lederjacke, Ledermütze (ähnlich einer "Motorradmütze")

- Sprache: schlechtes Deutsch

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0234 909-4441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell