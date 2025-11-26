PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Integrativer Fahndungs- und Kontrolltag - Bilanz für Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Mit umfangreichen Kontrollmaßnahmen beteiligte sich das Polizeipräsidium Bochum am Dienstag, 25. November, am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag. Dabei handelt es sich um eine grenz- und direktionsübergreifende Kontrollaktion zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität und Hauptunfallursachen von Verkehrsunfällen.

In den Städten Bochum, Herne und Witten waren seit den frühen Morgenstunden zahlreiche Kräfte des Wachdienstes, der Kriminalpolizei, Verkehrspolizei und Einsatzhundertschaft im Einsatz.

Ziel der Maßnahmen war es, durch erhöhte Präsenz, umfassende Kontrollen sowie verdeckte Maßnahmen Erkenntnisse zu Straftaten zu gewinnen, Tatgelegenheiten zu verringern und den Fahndungs- sowie Kontrolldruck auf potenzielle Tätergruppen zu erhöhen. Gleichzeitig wurden Verstöße im Straßenverkehr konsequent geahndet.

An mehreren Kontrollstellen sowie durch mobile Streifen wurden insgesamt 422 Fahrzeuge und 447 Personen mit folgendem Ergebnis überprüft. Es wurde eine Strafanzeige wegen Eigentumskriminalität geschrieben. Zudem konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden.

Darüber hinaus wurden Fahrzeuge auf Verkehrstauglichkeit und Fahrerinnen und Fahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit hin kontrolliert und gezielte Tempomessungen durchgeführt. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Insgesamt haben die Beamtinnen und Beamten 223 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet, sieben Fahrzeuge wurden wegen technischer oder sicherheitsrelevanter Mängel beanstandet. Darüber hinaus konnte im Rahmen der Kontrolle eine Waffe sichergestellt werden.

Die polizeilichen Ermittlungen, die Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse und deren Abgleich mit anderen Behörden im Land dauern an. Ziel ist es, Strukturen der Eigentumskriminalität besser zu erkennen und Tätergruppen frühzeitig zu identifizieren.

Auch künftig wird sich das Polizeipräsidium Bochum an landesweiten und regionalen Schwerpunkteinsätzen beteiligen, um durch konsequente Kontrollen und sichtbare Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

