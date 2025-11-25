PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße im Bereich des Fußballstadions sucht die Polizei Zeugen.

Der Wohnungsinhaber (35) wurde am Montag, 24. November, gegen 14.45 Uhr durch sein Handy über Bewegungen in der Wohnung alarmiert. Wie sich herausstellte, waren zwei dunkel gekleidete Personen in die Wohnung eingebrochen und hatten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

Der Bochumer verständigte die Polizei und eilte gemeinsam mit einem Zeugen zu seiner Wohnung. Als sie dort ankamen, konnten sie die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen sehen, die sich in Richtung "I. Parallelstraße" entfernten. Die beiden Bochumer liefen ihnen hinterher, verloren sie dann aber im Bereich der Straße "Schwalbengrund" aus den Augen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:01

    POL-BO: Demonstrationen in Bochum: Verkehrsbeeinträchtigungen in Innenstadt erwartet

    Bochum (ots) - Für Dienstag, 25. November, sind im Bochumer Stadtzentrum mehrere Versammlungen angemeldet, die voraussichtlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen werden. Neben dem Bochumer Weihnachtsmarkt werden nach aktuellem Kenntnisstand zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr zwei Versammlungen mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet, die sich in ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:34

    POL-BO: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Alten Wittener Straße 40 in Bochum bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Sonntagabend, 23. November, betrat ein maskierter Mann gegen 20.35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die Angestellte (28, aus Bochum) mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß über die Alte Wittener Straße ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:01

    POL-BO: Mehrere Mülltonnenbrände in Bochum - Kriminalpolizei ermittelt

    Bochum (ots) - In den frühen Morgenstunden des 23. November brannten in Bochum mehrere Mülltonnen. Zeugen meldeten im Zeitraum von 4.15 bis 4.45 Uhr mehrere Brände im Bereich der Erzstraße sowie der Straße Am Hottenborn. Die Feuerwehr Bochum löschte die brennenden Mülltonnen. Durch das Brandgeschehen wurden neben den Mülltonnen auch zugehörige Umzäunungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren