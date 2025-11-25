Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße im Bereich des Fußballstadions sucht die Polizei Zeugen.

Der Wohnungsinhaber (35) wurde am Montag, 24. November, gegen 14.45 Uhr durch sein Handy über Bewegungen in der Wohnung alarmiert. Wie sich herausstellte, waren zwei dunkel gekleidete Personen in die Wohnung eingebrochen und hatten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

Der Bochumer verständigte die Polizei und eilte gemeinsam mit einem Zeugen zu seiner Wohnung. Als sie dort ankamen, konnten sie die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen sehen, die sich in Richtung "I. Parallelstraße" entfernten. Die beiden Bochumer liefen ihnen hinterher, verloren sie dann aber im Bereich der Straße "Schwalbengrund" aus den Augen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

