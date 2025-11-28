Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in der Innenstadt - Tatverdächtiger vor Ort gestellt

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt ist ein 21-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden.

Nach bisherigem Stand betrat der 21-jährige Wittener am Donnerstag, 27. November, einen Handyladen auf der Kortumstraße und ließ sich ein Mobiltelefon zeigen. Nachdem er es sich einen Moment angeschaut hatte, verließ er fluchtartig mit dem Mobiltelefon den Laden.

Der Ladenbesitzer (28) und ein weiterer Zeuge (18) verfolgten den Mann und konnten diesen im Bereich der Massenbergstraße einholen und festhalten. Hierbei versuchte der Tatverdächtige sich durch den Einsatz von Pfefferspray zu befreien. Dabei wurde der Zeuge leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung wurde bei ihm neben dem Pfefferspray auch eine Softairwaffe aufgefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell