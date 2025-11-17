Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Meldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Garten beschädigt++

Leer - Verkehrsunfallflucht - Garten beschädigt

Am 17.11.2025 kam es in der Zeit von 01:00 Uhr bis 09:30 Uhr zu einer Unfallflucht am Lütje Weg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die genannte Straße nach bisherigen Erkenntnissen in Fahrtrichtung Süderweg und kam im Bereich einer dortigen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Zaun und den dort befindlichen Garten. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell