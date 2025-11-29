Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Verkehrsunfall in Bochum-Höntrop: Alkoholisierter Pkw-Fahrer (46) übersieht zwei Fußgänger

Bochum (ots)

Am Freitagabend, 28. November, ist es an der Kreuzung Wattenscheider Hellweg / Höntroper Straße in Bochum zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein alkoholisierter Autofahrer (46, aus Bochum) übersah zwei Fußgänger. Eine 79-jährige Bochumerin wurde schwer verletzt, ein 72-jähriger Mann aus Nienburg/Weser musste ebenfalls ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerten die beiden Senioren gegen 19.30 Uhr den Wattenscheider Hellweg bei grün anzeigender Fußgängerampel. Zeitgleich beabsichtigte der 46-jährige Autofahrer bei ebenfalls grüner Ampel mit seinem Pkw von der Höntroper Straße nach links auf den Wattenscheider Hellweg abzubiegen. Hierbei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache die beiden Fußgänger und es kam zur Kollision.

Bei dem Zusammenprall verletzten sich beide Fußgänger so schwer, dass sie per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Lebensgefahr konnte bei der 79-jährigen Bochumerin zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest des Unfallfahrers ergab einen Wert von 1,16 Promille. Er wurde zwecks Blutprobenentnahme einer Polizeiwache zugeführt.

Das Unfallfahrzeug und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt.

Die Unfallstelle wurde bis zum Abschluss der Vor-Ort-Maßnahmen durch die Polizei bis ca. 21.15 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

