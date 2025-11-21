Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Landesweiter Aktionstag gegen Taschendiebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße,

Freitag, 21.11.2025, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr

(gü)In der Hans-Böckler-Straße richteten am Freitag, 21.11.2025 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr die Schutzfrau vor Ort des 4. Polizeireviers und der Schutzmann vor Ort des 3. Polizeireviers einen Präventionsstand zum landesweiten Aktionstag gegen Laden- und Taschendiebstahl ein. Der Aktionstag ist Bestandteil der im Februar diesen Jahres überarbeiteten Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hessischen Ministerium des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz und dem Handelsverband Hessen. In zahlreichen Gesprächen vor einem Einkaufsmarkt in der Hans-Böckler-Straße informierten die Schutzleute vor Ort Bürgerinnen und Bürger über gängige Tatbegehungsweisen. Zusätzlich wurde Informationsmaterial zu typischen Ablenkungsvarianten ausgegeben. Das Beratungsangebot stieß durchweg auf positive Resonanz. Nicht nur in Wiesbaden waren die Schutzleute vor Ort im Einsatz. In allen westhessischen Landkreisen standen Präventionsteams mit ihren Informationsständen bereit und boten Beratungen an. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit für dieses alltägliche Kriminalitätsphänomen nachhaltig zu schärfen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell