Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden sowie des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots)

Cannabis und Bargeld bei Durchsuchungsmaßnahmen sichergestellt - ein Tatverdächtiger festgenommen, Wiesbaden, Mittwoch, 19.11.2025

(gü)Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge hat die Wiesbadener Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden am frühen Mittwochmorgen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Wiesbaden vollstreckt. An dem Einsatz waren darüber hinaus Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden beteiligt. Zwei Wohnungen in Wiesbaden wurden durchsucht. Bei dem Ermittlungsverfahren sind zwei männliche Personen im Alter von 16, bzw. 27 Jahren tatverdächtig. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere hundert Euro Bargeld und über fünf Kilogramm Haschisch sowie weitere Utensilien, die den Verdacht des Suchtmittelhandels erhärteten, aufgefunden und sichergestellt. Vor Ort nahmen die Beamten einen der beiden Verdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell