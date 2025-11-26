Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Sexuelle Belästigung einer Supermarktmitarbeiterin im Bahnhof Altona - Tatverdächtiger durch Bundespolizei vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger am 25.11.2025 gegen 10:50 Uhr eine Mitarbeiterin eines Supermarkts im Bahnhof Altona sexuell belästigt und anschließend exhibitionistische Handlungen begangen haben.

Demnach soll der Tatverdächtige der 41-jährigen Geschädigten während des Einräumens der Waren an das Gesäß gefasst haben. Anschließend soll er sein Geschlechtsteil entblößt, in Sichtweite der Geschädigten daran herummanipuliert und anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Im weiteren Verlauf soll der 32-Jährige eine Flasche Wodka-Likör aus einem Regal entnommen, davon getrunken und sie anschließend zurück ins Regal gestellt haben.

Die Geschädigte informierte die Bundespolizei in Altona über den Vorfall. Eintreffende Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 antreffen und vorläufig festnehmen.

Der Mann drohte den Beamten, sich der Kontrolle zu widersetzen, sodass er gefesselt werden musste. Anschließend wurde er zur Durchführung bundespolizeilicher Maßnahmen dem Revier in Altona zugeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen musste der 32-Jährige aus dem Revier entlassen werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren u. a. wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der exhibitionistischen Handlungen eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg. Der polizeiliche Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg wird im Nachgang nochmals Kontakt zur Geschädigten aufnehmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell