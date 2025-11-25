Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Randalierer in Hamburger S-Bahn tritt Tür zum Triebfahrzeugführerstand ein-

Hamburg (ots)

Am 24.11.2025 gegen 16.30 Uhr ging über die Notfallleitstelle der S-Bahn ein Notruf "Randalierer in einem S-Bahnzug in der S-Bahn Station Ohlsdorf" bei der Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg ein. Zeugen und der geschädigte Triebfahrzeugführer (m.27) berichteten über einen Mann, der grundlos Fahrgäste beleidigt und bedroht haben soll. Beruhigungsversuche durch Fahrgäste blieben erfolglos.

"Der Tatverdächtige steigerte offensichtlich sein aggressives Verhalten und soll im weiteren Verlauf grundlos die Tür zum Triebfahrzeugführerstand gewaltsam eingetreten haben." "Die Türscheibe wurde dabei komplett zerstört und fiel während der Fahrt auf den DB Mitarbeiter. Der Triebfahrzeugführer war völlig erschrocken und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens."

Da er sich im S-Bahnhof Ohlsdorf auf einer "Langsamfahrt zum Ankuppeln" befand konnte der Triebfahrzeugführer den S-Bahnzug umgehend stoppen. Schnellstmöglich erreichten zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der Bundespolizei mit Sonder- und Wegerechten den S-Bahnhaltepunkt Ohlsdorf.

"Der tatverdächtige Randalierer war zwischenzeitlich aus der S-Bahn geflüchtet und konnte aufgrund einer guten Täterbeschreibung vor der S-Bahnstation von Bundespolizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden."

Der polizeilich bekannte Beschuldigte (m.27) wurde mit einem Streifenwagen zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof verbracht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er zunächst in Unterbindungsgewahrsam genommen. Nach entsprechender Beruhigung musste der Beschuldigte wieder entlassen werden. Strafverfahren (Verdacht auf Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung) wurden gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet. Ein Streifenwagen der Hamburger Polizei traf ebenfalls kurzfristig am Einsatzort ein.

"Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt."

Hinweis: Es wurden keine Personen verletzt; die S-Bahn der Linie S 1 befand sich auf der Fahrt vom S-Bahnhaltepunkt Poppenbüttel zur S-Bahnstation Ohlsdorf. Die Kosten der Schäden und den Ausfall der S-Bahn sind der Bundespolizei nicht bekannt.

"RC"

