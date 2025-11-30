Polizei Bochum

POL-BO: Senior (74) an Bushaltestelle in Herne beraubt - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Ein Senior (74, aus Bochum) ist am Samstagnachmittag, 29. November, auf Höhe der Bahnhofstraße 148 in Herne zu Boden gestoßen und beraubt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 74-Jährige gegen 16 Uhr an der Haltestelle "Bismarckstraße" in den Linienbus SB20 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Herne einsteigen, als er von hinten durch zwei weibliche Personen zu Boden gestoßen wurde. Anschließend entrissen die Täterinnen dem Mann eine braune Herrenhandtasche, entwendeten die darin enthaltene Geldbörse und flüchteten fußläufig in Richtung Herner Bahnhof.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben: "südeuropäisches Aussehen", 40 - 45 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, beide bekleidet mit langen, karierten braunen Wolljacken.

Wer hat etwas gesehen? Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) Hinweise entgegen.

