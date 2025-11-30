PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Senior (74) an Bushaltestelle in Herne beraubt - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Ein Senior (74, aus Bochum) ist am Samstagnachmittag, 29. November, auf Höhe der Bahnhofstraße 148 in Herne zu Boden gestoßen und beraubt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 74-Jährige gegen 16 Uhr an der Haltestelle "Bismarckstraße" in den Linienbus SB20 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Herne einsteigen, als er von hinten durch zwei weibliche Personen zu Boden gestoßen wurde. Anschließend entrissen die Täterinnen dem Mann eine braune Herrenhandtasche, entwendeten die darin enthaltene Geldbörse und flüchteten fußläufig in Richtung Herner Bahnhof.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben: "südeuropäisches Aussehen", 40 - 45 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, beide bekleidet mit langen, karierten braunen Wolljacken.

Wer hat etwas gesehen? Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 21:21

    POL-BO: Handtaschenraub in Herne - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Bei einem Raubdelikt in Herne wurde einer Frau am Samstagabend, 29. November, die Handtasche entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war eine 67-jährige Hernerin gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Mont-Cenis-Straße 267 unterwegs, als sie von hinten umgestoßen wurde und zu Fall kam. Dabei entwendete ein unbekannter Täter ihre Handtasche und flüchtete ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 12:23

    POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne: Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend, 28. November, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herne eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 20.45 Uhr verschaffte sich der Täter über die Balkontür gewaltsam Zutritt zur Wohnung einer 88-jährigen Hernerin an der Bismarckstraße (zwischen La-Roche-Straße und Sedanstraße). Der 62-jährige Sohn der Wohnungsinhaberin nahm von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren