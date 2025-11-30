Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall an der Hauptstraße in Bochum: Fußgänger (46) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum ist ein Fußgänger (46, aus Bochum) am Samstagabend, 29. November, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Kroatien gegen 19.02 Uhr an der Hauptstraße in Bochum auf Höhe der Hausnummer 3 vom rechten Seitenstreifen in den fließenden Verkehr (Fahrtrichtung Langendreer) einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Dortmunder mit seinem Pkw die Hauptstraße in gleiche Richtung.

Trotz Ausweichversuch des Dortmunders kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. In der Folge geriet der Pkw des Dortmunders nach links, erfasste den 46-jährigen Fußgänger, der soeben die Hauptstraße überquerte, und schleuderte ihn gegen ein geparktes Fahrzeug. Anschließend kollidierte auch das Auto des Dortmunders mit dem geparkten Pkw.

Der Fußgänger erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die Fahrzeuge des 51-jährigen Kroaten und des 36-jährigen Dortmunders wurden abgeschleppt und sichergestellt.

Die Hauptstraße wurde im Bereich der Unfallstelle bis zum Ende der Unfallaufnahme bis ca. 0.40 Uhr voll gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

