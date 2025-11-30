Polizei Bochum

POL-BO: Wittener (48) nach Kollision mit Auto verletzt im Krankenhaus

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, 30. November, in Witten-Mitte ist ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und dabei verletzt worden.

Gegen 2.05 Uhr war eine 19-jährige Autofahrerin aus Witten auf der Ardeystraße in Richtung Hohenstein unterwegs. Nach bisherigem Stand trat in Höhe der Hausnummer 42 unvermittelt ein Fußgänger (48, aus Witten) zwischen geparkten Pkw auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren.

Trotz Vollbremsung konnte die 19-Jährge einen Zusammenstoß mit dem Wittener nicht mehr verhindern. Der 48-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Da der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

