PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Wittener (48) nach Kollision mit Auto verletzt im Krankenhaus

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, 30. November, in Witten-Mitte ist ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und dabei verletzt worden.

Gegen 2.05 Uhr war eine 19-jährige Autofahrerin aus Witten auf der Ardeystraße in Richtung Hohenstein unterwegs. Nach bisherigem Stand trat in Höhe der Hausnummer 42 unvermittelt ein Fußgänger (48, aus Witten) zwischen geparkten Pkw auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren.

Trotz Vollbremsung konnte die 19-Jährge einen Zusammenstoß mit dem Wittener nicht mehr verhindern. Der 48-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Da der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 10:07

    POL-BO: Polizei stellt alkoholisierten Autofahrer (20) nach Verfolgungsfahrt

    Bochum (ots) - Am Freitagabend, 28. November, ist es in Bochum-Hofstede zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Die Polizei konnte einen 20-jährigen Autofahrer aus Bochum stellen, der mit hohem Tempo und unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen war. Gegen 23.20 Uhr wurden eine Streifenwagenbesatzung auf einen Pkw aufmerksam, der auf dem Parkplatz des Hannibal ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 05:02

    POL-BO: Verkehrsunfall an der Hauptstraße in Bochum: Fußgänger (46) schwer verletzt

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum ist ein Fußgänger (46, aus Bochum) am Samstagabend, 29. November, schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Kroatien gegen 19.02 Uhr an der Hauptstraße in Bochum auf Höhe der Hausnummer 3 vom rechten Seitenstreifen in den fließenden Verkehr (Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 03:44

    POL-BO: Senior (74) an Bushaltestelle in Herne beraubt - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Ein Senior (74, aus Bochum) ist am Samstagnachmittag, 29. November, auf Höhe der Bahnhofstraße 148 in Herne zu Boden gestoßen und beraubt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 74-Jährige gegen 16 Uhr an der Haltestelle "Bismarckstraße" in den Linienbus SB20 in Fahrtrichtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren