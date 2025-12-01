POL-BO: Nachtragsmeldung - Radfahrer (55) verstorben
Bochum (ots)
Am 26. November kam es an der Königsallee zu einem Alleinunfall eines Radfahrers, bei welchem dieser schwer verletzt wurde. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6167075
Am 28. November verstarb der 55-Jährige in einem Krankenhaus.
