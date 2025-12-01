PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Mann entblößt sich in Parkanlage - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Samstagnachmittag, 29. November, im Rechener Park sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat.

Eine Frau (31) ging gegen 14.45 Uhr mit ihrem Hund im Rechener Park (Königsallee / Farnstraße) spazieren, als sie einen Mann bemerkte, der in ihre Richtung sah, sich entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der Tatverdächtige soll 65 bis 70 Jahre alt sein; er trug eine Kopfbedeckung und eine Jeans.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4160 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

