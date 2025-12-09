PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Drei Schwerverletzte und hoher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich im Landkreis Sömmerda ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 56-Jährige befuhr gegen 16:30 Uhr die Bundesstraße von Gebesee nach Andisleben. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mercedes der 56-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden Mercedes. Bei dem Unfall wurden sowohl die 56-Jährige, als auch die 72- und 74-jährigen Insassen des entgegenkommenden Autos schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Schaden von circa 80.000 Euro. Gegen die 56-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

