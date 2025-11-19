Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln: Einbruch in Wohnhaus
Recklinghausen (ots)
Am Dienstag, 18. November, brachen unbekannte Täter zwischen 14.30 und 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Bredder Weg in Datteln ein. Sie gelangten zunächst in den Garten und hebelten dort die Terassentür auf. Im Inneren des Hauses durchsuchen sie mehrere Räume, darunter ein Schlafzimmer und ein Büro. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck.
Die Polizei hofft um Hinweise (0800 2361 111).
