PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Dortmunder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer - der Radfahrer stürzte, wurde vermutlich verletzt, fuhr dann aber davon.

Als eine 48-Jährige aus Recklinghausen gegen 15:30 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem bislang unbekannten Mann. Er stürzte, klagte anschließend über Schmerzen, setzte seine Fahrt auf seinem Fahrrad aber vor Eintreffen der Polizei fort. Zur Klärung des Unfalles sucht die Polizei jetzt nach dem Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise.

Personenbeschreibung:

Ca. 50 Jahre alt - ca., 1,95 Meter groß - korpulent - blaue Mütze, blauer Arbeitsbekleidung - Herrenrad

Zeugen oder auch der Mann selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 10:03

    POL-RE: Marl: sexuelle Belästigung im Bus

    Recklinghausen (ots) - Am Freitagnachmittag wurde eine 17-jährige aus Marl von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Marlerin fuhr am Freitagnachmittag gegen 13:50 Uhr in einem Bus (Buslinie 222) in Richtung Marl-Sinsen. Die 17-Jährige saß mittig im Bus zur Fahrtrichtung. Entgegen der Fahrtrichtung saß ein Mann, der die 17-Jährige zunächst anstarrte. Dann steckte er seine Hand in seine Hose und rieb ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 08:47

    POL-RE: Recklinghausen: Aktionstag der Polizei für mehr Sicherheit

    Recklinghausen (ots) - Die Recklinghäuser Polizei führte gestern (18.11.2025) einen Aktions-tag am ZOB Recklinghausen durch - und hat damit ein Zeichen für mehr Sicherheit gesetzt. Im Mittelpunkt der großangelegten Präventions- und Kontrollmaßnahme stand der ZOB - ein Ort, der im besonderen Blickfeld der Behörde liegt. Die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiwache Recklinghausen sind täglich im Bereich des ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:41

    POL-RE: Recklinghausen: Untersuchungshaft nach Autodiebstahl

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Autodiebstahl am 12.11.25 in Recklinghausen konnte die Polizei Wesel den 21-jährigen Täter festnehmen. Mittlerweile ist er in Untersuchungshaft. Am Mittwochnachmittag hatte ein 61-Jähriger aus Castrop-Rauxel sein Auto auf dem Parkplatz an der Kölner Straße in Recklinghausen geparkt. Gegen 14:45 Uhr öffnete ein 21-Jähriger ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren