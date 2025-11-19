Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Dortmunder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer - der Radfahrer stürzte, wurde vermutlich verletzt, fuhr dann aber davon.

Als eine 48-Jährige aus Recklinghausen gegen 15:30 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem bislang unbekannten Mann. Er stürzte, klagte anschließend über Schmerzen, setzte seine Fahrt auf seinem Fahrrad aber vor Eintreffen der Polizei fort. Zur Klärung des Unfalles sucht die Polizei jetzt nach dem Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise.

Personenbeschreibung:

Ca. 50 Jahre alt - ca., 1,95 Meter groß - korpulent - blaue Mütze, blauer Arbeitsbekleidung - Herrenrad

Zeugen oder auch der Mann selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

