Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: sexuelle Belästigung im Bus

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine 17-jährige aus Marl von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt.

Die Marlerin fuhr am Freitagnachmittag gegen 13:50 Uhr in einem Bus (Buslinie 222) in Richtung Marl-Sinsen. Die 17-Jährige saß mittig im Bus zur Fahrtrichtung. Entgegen der Fahrtrichtung saß ein Mann, der die 17-Jährige zunächst anstarrte. Dann steckte er seine Hand in seine Hose und rieb sich an seinem Geschlechtsteil. Die Hose zog er nicht runter. Er stieg an der Haltestelle "Nonnenbusch" aus.

Von der Person wurde ein Foto gemacht.

Personenbeschreibung:

- männlich - schlanke Statur - trug eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen - trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen entlang der Beine

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, das Kriminalkommissariat unter der Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell