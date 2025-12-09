Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Unbekannte auf Wohnungen in Erfurt abgesehen. Von Freitag bis Montagabend brachen Diebe auf unbekannte Weise in eine Wohnung in der Scharnhorststraße ein. Sie stahlen Zahlungskarten und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt. Am Montag versuchten Diebe sich im Tatzeitraum von circa 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Tungerstraße zu verschaffen. Ob der Einbruchsversuch misslang oder ob die Täter gestört wurden und folglich flüchteten ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell