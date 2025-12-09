PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Unbekannte auf Wohnungen in Erfurt abgesehen. Von Freitag bis Montagabend brachen Diebe auf unbekannte Weise in eine Wohnung in der Scharnhorststraße ein. Sie stahlen Zahlungskarten und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt. Am Montag versuchten Diebe sich im Tatzeitraum von circa 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Tungerstraße zu verschaffen. Ob der Einbruchsversuch misslang oder ob die Täter gestört wurden und folglich flüchteten ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 13:56

    LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Erfurt (ots) - Am Wochenende beschmierten Unbekannte zwei Hausfassaden in Erfurt. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag brachten unbekannte Täter mehrere politisch motivierte Parolen an eine Hauswand in der Michaelisstraße an. Die Unbekannten nutzten hierzu schwarze und rote Farbe. Im Tatzeitraum von Samstag 20:00 Uhr bis Sonntag 10:00 Uhr hatten Unbekannte es auf eine Fassade in der Hans-Sailer-Straße abgesehen. Sie ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:54

    LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern wurden im Landkreis Sömmerda Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr stahlen Unbekannte die Kennzeichen eines Skodas, welcher im Gewerbepark in der Ortslage Dachwig abgestellt gewesen war. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:45

    LPI-EF: Mitarbeiter verhindert Trickbetrug

    Erfurt (ots) - Gestern Vormittag konnte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Elektronikgeschäftes in Erfurt einen Trickbetrug verhindern. Unbekannte Täter gaben sich als "Prinz William" aus und täuschten eine 74-jährige Frau. Die Betrüger überzeugten die Geschädigte davon, bei einem "königlichen Gewinnspiel" gewonnen zu haben. Die Geschädigte sollte nun zunächst eine dreistellige Summe auf Prepaid-Geschenkkarten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren