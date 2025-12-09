LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

Erfurt (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden erwischte die Polizei in Erfurt einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Der 60-Jährige war gegen 02:30 Uhr auf dem Anger unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Die Polizisten untersagtem dem 60-Jährigen die Weiterfahrt. Er muss sich nun in einem ...

