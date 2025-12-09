PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

Landkreis Gotha (ots)

Gestern wurden in Dachwig Kennzeichentafeln gestohlen. Wie der Sömmerdaer Polizei mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte die Kennzeichen eines geparkten Skodas. Das Auto war im Tatzeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Gewerbepark in der Ortslage Dachwig abgestellt gewesen. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

