Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln
Landkreis Gotha (ots)
Gestern wurden in Dachwig Kennzeichentafeln gestohlen. Wie der Sömmerdaer Polizei mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte die Kennzeichen eines geparkten Skodas. Das Auto war im Tatzeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Gewerbepark in der Ortslage Dachwig abgestellt gewesen. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)
