Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisste 14-Jährige aus Schilfa im Landkreis Sömmerda (Ergänzungsmeldung)

Landkreis Sömmerda/Erfurt (ots)

Seit dem 09.12.2025 gegen 13:00 Uhr wird die 14-jährige Marla Unbehau aus Schilfa im Landkreis Sömmerda vermisst. Die Jugendliche wurde vor ihrem Verschwinden letztmalig am Erfurter Hauptbahnhof gesehen.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß und schlank. Sie hat lange, blonde Haare. Ihr scheinbares Alter liegt bei etwa 17 Jahren.

Bekleidet ist Marla Unbehau vermutlich mit einer rosafarbenen Leggings, einer blauen Winterjacke mit Norwegeraufdruck und hellbeigen Turnschuhen.

Wer hat Marla Unbehau seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0320277 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren