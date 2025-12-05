Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Verhandlungsgruppe rettet seit 40 Jahren Leben

Mainz (ots)

"Die Verhandlungsgruppe rettet seit 40 Jahren Leben und ist eine der wichtigsten spezialisierten Einheiten unserer rheinland-pfälzischen Polizei. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn andere Mittel versagen und Kommunikation zur stärksten Ressource wird", sagte Innenstaatssekretär Daniel Stich beim Festakt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Verhandlungsgruppe Rheinland-Pfalz (VG), im Landeskriminalamt.

Mit der Gründung im Jahr 1985 reagierte Rheinland-Pfalz auf schwere Gewalt- und Bedrohungslagen der 1970er- und 1980er-Jahre. Heute zählt die VG zu den bundesweit anerkannten Einheiten in der spezialisierten Einsatzkommunikation. Ihr Aufgabenportfolio umfasst Geiselnahmen, Entführungen, Erpressungen, herausragende Bedrohungslagen, suizidale Krisen und auch größere Schadensereignisse. Die VG ist seit Jahren fester Bestandteil moderner Einsatzkonzepte der Polizei in Rheinland-Pfalz.

"Die Arbeit der Verhandlungsgruppe gehört zu den anspruchsvollsten Tätigkeiten innerhalb der Polizei. Ihre Mitglieder schaffen Vertrauen, wo es oft keinen zweiten Anlauf gibt." Der Innenstaatssekretär unterstrich zugleich die Bedeutung einer starken personellen Ausstattung angesichts neuer Herausforderungen, etwa durch Digitalisierung und veränderte Kommunikationsräume.

LKA-Präsident Mario Germano würdigte die kontinuierliche Weiterentwicklung der Einheit: "Verhandlungen sind eine Chance und immer das mildeste Mittel, um Leben zu retten. Die Bedeutung der Verhandlungsgruppe hat in den vergangenen 40 Jahren stetig zugenommen." Die VG sei heute so stark aufgestellt wie nie zuvor und vereine fünf hauptamtliche sowie über 40 nebenamtliche Mitglieder, unterstützt durch Psychologinnen und Psychologen sowie technische Fachkräfte.

In der Veranstaltung wurden auch prägende Einsatzlagen der vergangenen Jahre beleuchtet, darunter eine Geiselnahme in Nierstein, eine Entführung in Betzdorf sowie die Betreuungslage im Rahmen der Ahrtal-Katastrophe. Sie verdeutlichen die enorme Bandbreite der Einsatzkommunikation und die Belastungen, denen die Verhandlerinnen und Verhandler häufig auch in ihrer Freizeit ausgesetzt sind.

"Die Verhandlungsgruppe muss ihre Expertise kontinuierlich weiterentwickeln, ob in digitalen Kommunikationsräumen, beim Einsatz neuer Technologien oder in komplexen gesellschaftlichen Konfliktlagen. Die Landesregierung wird sie dabei weiter unterstützen", betonte Daniel Stich bei der Veranstaltung in Mainz. Der Festakt wurde durch die Premiere eines neuen Imagefilms ergänzt, der die Entwicklung der Einheit sowie Erfahrungen aus realen Einsatzlagen dokumentiert.

