Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Sicher durch die Weihnachtszeit - wie man sich wirksam vor Taschendieben schützen kann

Die Adventszeit zieht jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf Weihnachtsmärkte, in Innenstädte und Einkaufszentren. Doch während vielerorts festliche Stimmung herrscht, sind auch Taschendiebe vermehrt unterwegs.

Im dichten Gedränge nutzen sie Ablenkungen wie Anrempeln, scheinbar zufällige Gespräche oder inszenierte Missgeschicke, um unbemerkt Geldbörsen, Smartphones oder andere Wertgegenstände zu stehlen. Allein in Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr 2.763 Fälle von Taschendiebstahl registriert.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rufen deshalb zu besonderer Aufmerksamkeit auf und geben folgende Hinweise, um sich effektiv vor Taschendieben zu schützen:

- Die Taschen stets mit der Verschlussseite zum Körper tragen und sie geschlossen halten.

- Geld, Karten und Wertgegenstände getrennt in verschlossenen Innentaschen aufbewahren.

- Nur so viel Bargeld wie nötig mitnehmen.

- Bei Gedränge oder unerwartetem Anrempeln besonders aufmerksam sein.

- Fremde nicht in die Geldbörse blicken lassen.

- Taschen nicht über Stuhllehnen hängen und sie nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Sollte es dennoch zu einem Diebstahl kommen, sollte man die Polizei verständigen und gestohlene Karten über die zentrale Notrufnummer 116 116 sperren lassen.

Mit wachsamer Aufmerksamkeit und ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich die Weihnachtszeit entspannt und sicher genießen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell