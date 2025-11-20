Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Aktion "Orange the World" am 25. November - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Kino-Spot macht auf Thema aufmerksam

Mainz (ots)

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Rund ein Viertel aller Frauen erlebt körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Diese Statistiken zeigen, dass Gewalt gegen Frauen auch in Deutschland ein drängendes gesellschaftliches Problem ist.

Für 2024 weist die Polizeileiche Kriminalstatistik in Rheinland-Pfalz 8.941 Fälle von Partnerschaftsgewalt aus. In etwa 78 Prozent der Fälle sind die Opfer Frauen - ganz unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Status.

Die UN-Kampagne "Orange the World" soll jährlich weltweit auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen. Die Kampagne startet am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, und endet am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat viele Gesichter: Von Demütigungen, Beleidigungen und Einschüchterungen bis hin zu körperlichen Angriffen und sexuellen Übergriffen. Auch digitale Gewalt beispielsweise über soziale Medien oder Messenger-Dienste spielt eine große Rolle. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz appelliert an alle Frauen: "Suchen Sie Hilfe, wenn Sie von Gewalt betroffen sind oder Ihnen Gewalt droht. In akuten Fällen wählen Sie unbedingt den Notruf 110."

Viele betroffene weibliche Opfer schweigen aus Scham, Angst, Hilflosigkeit oder Schuldgefühlen. Doch auch das Umfeld reagiert oft mit Wegschauen. Umso wichtiger ist es, betroffenen Frauen klarzumachen: "Sie sind nicht allein. Die Polizei unterstützt Sie und vermittelt bei Bedarf an spezialisierte Beratungsstellen."

Bereits vor Ort informieren die Polizeikräfte über Hilfsangebote und Handlungsmöglichkeiten. Rheinland-Pfalz bietet mit der Polizeilichen Opferberatung seit Jahren eine Anlaufstelle für Betroffene. Die Beratungen erfolgen durch qualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Sozialwesen und Psychologie, die speziell geschult sind - auch für den Umgang mit Kindern.

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet Frauen, Personen aus deren sozialem Umfeld und Fachkräften unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr kostenlose, barrierefreie und anonyme Beratung auf Deutsch und 18 Fremdsprachen an. Weitere Informationen unter http://www.hilfetelefon.de. Weitere Informationen und Anlaufstellen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gewalt/gewalt-im-sozialen-nahbereich/

https://mffki.rlp.de/themen/frauen/gewalt-gegen-frauen-und-maedchen

https://www.frauenhaeuser-rheinlandpfalz.de/

Kino-Spot zum Thema Gewalt gegen Frauen:

Ab dem 20. November wird in den rheinland-pfälzischen Kinos im Vorprogramm der Spot "Lost Lifetime" zum Thema "Gewalt gegen Frauen" ausgestrahlt. Der ehrenamtlich produzierte Film zeigt, dass es manchmal sehr lange dauern kann, sich aus einer gewaltvollen Beziehung zu befreien. "Mit meinem Film möchte ich zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, Betroffenen zu helfen und ihnen Mut zu machen", sagt Studentin Ayleen Vorberg von der Hochschule Wismar, Studiengang Kommunikationsdesign und Medien, die den Spot realisiert hat. Gefördert und unterstützt wurde der Film durch das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern. Für Rheinland-Pfalz wird der Film präsentiert durch Förderung und in Kooperation mit dem Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz. Er ist auch zu sehen auf dem YouTube-Kanal der Polizei Rheinland-Pfalz: https://youtu.be/9T8YwnxP5DA

