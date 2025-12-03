PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: LKA-Zielfahnder nehmen Mann nach mehreren Jahren Flucht fest

Mainz (ots)

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz (LKA) haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern im Saarland einen Mann festgenommen, der 2019 wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt wurde. Auch in einem weiteren Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der besonders schweren Einkommensteuerhinterziehung, ist mit der Verhängung einer Haftstrafe zu rechnen. Der heute 52-Jährige konnte sich jedoch zunächst in sein Heimatland Irak absetzen, von wo aus er 2024 in die Schweiz einreiste. Später wurde er, nach erfolglos versuchter Ausreise aus der Schweiz, von Familienmitgliedern am ehemaligen Wohnort des Tatverdächtigen im Saarland versteckt. Dort konnte er von Zielfahndern des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz letztlich lokalisiert und Anfang dieser Woche widerstandslos festgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Pressestelle

Telefon: 06131/65600-10/-11/-12/-13
E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/lka

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

