Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am 09.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums in der Kallenfelser Straße in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW in der genannten Zeit in Queraufstellung, und erledigte ihre Einkäufe. Als sie zurück an ihr Fahrzeug kam, stellte sie einen nicht unerheblichen Schaden an der gesamten, rechten Fahrzeugseite fest. Die Geschädigte kann lediglich den Hinweis geben, dass ihr ein PKW mit Anhänger in der Parklücke neben ihrem PKW aufgefallen sei. Es wird diesbezüglich um Zeugenhinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell