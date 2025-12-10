Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Erfurt (ots)

Gestern hatten es Diebe auf ein Einfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von 14:30 Uhr bis 18:10 Uhr brachen die Unbekannten in ein Haus in der Hochheimer Straße ein. Anschließend durchsuchten sie Schränke und stahlen Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es im Tatzeitraum von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 16:00 Uhr, in der Sofioter Straße. Unbekannte Täter verschafften sich hier mit Gewalt Zutritt zu einer Wohnung und stahlen Wertgegenstände und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell