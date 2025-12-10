PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Erfurt (ots)

Gestern hatten es Diebe auf ein Einfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von 14:30 Uhr bis 18:10 Uhr brachen die Unbekannten in ein Haus in der Hochheimer Straße ein. Anschließend durchsuchten sie Schränke und stahlen Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es im Tatzeitraum von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 16:00 Uhr, in der Sofioter Straße. Unbekannte Täter verschafften sich hier mit Gewalt Zutritt zu einer Wohnung und stahlen Wertgegenstände und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:40

    LPI-EF: Fahrzeugbrand in Weißensee

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Morgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand im Landkreis Sömmerda gerufen. Gegen 07:15 Uhr geriet der Renault einer 50-jährigen Frau im Weißenseer Ortsteil Ottenhausen in Brand. Das Fahrzeug brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig aus. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurden durch ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:39

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Zigarettenautomatensprengung in Sömmerda

    Erfurt (ots) - Unbekannte sprengten in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenautomaten in Sömmerda. Im Tatzeitraum von vermutlich 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr sprengten die Täter den Automaten in der Straße Obere Kirchgasse. Anschließend entwendeten sie mehrere Zigarettenschachteln sowie eine Geldkassette mit Bargeld. Bei der Tat wurde der Automat erheblich beschädigt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren