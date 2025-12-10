Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte verletzen Mann mit Pfefferspray

Erfurt (ots)

Dienstagabend kam es in Erfurt zu einem Raub. Ein 24-jähriger Mann war gegen 21:30 Uhr zu Fuß in der Friedrich-Engels-Straße unterwegs gewesen, als er bemerkte, dass er von fünf Unbekannten verfolgt wurde. Einer der unbekannten Männer sprühte dem 24-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, die anderen Männer durchsuchten den Geschädigten daraufhin. Sie stahlen ein Mobiltelefon, Bargeld und Zigaretten und unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Geschädigte wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gefasst werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen schweren Raubes ein. (SO)

