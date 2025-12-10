LPI-EF: Vermisste 14-Jährige wieder wohlbehalten angetroffen

Erfurt (ots) - Dienstagabend kam es in Erfurt zu einem Raub. Ein 24-jähriger Mann war gegen 21:30 Uhr zu Fuß in der Friedrich-Engels-Straße unterwegs gewesen, als er bemerkte, dass er von fünf Unbekannten verfolgt wurde. Einer der unbekannten Männer sprühte dem 24-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, die anderen Männer durchsuchten den Geschädigten daraufhin. Sie stahlen ein Mobiltelefon, Bargeld und Zigaretten und ...

