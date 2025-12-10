Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisste 14-Jährige wieder wohlbehalten angetroffen
Sömmerda (ots)
Die seit dem 09.12.2025 vermisste 14-Jährige aus Schilfa im Landkreis Sömmerda wurde heute wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Suche und bittet die Medien, personenbezogene Daten der Vermissten zu löschen. (KF)
