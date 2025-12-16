PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Weißer KIA geriet mehrfach in den Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Olsberg (ots)

Am 12.12.2025 um 17:15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein weißer KIA mit unsicherer Fahrweise in Olsberg mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein soll. Eine ältere Dame sei nach Angaben mehrerer Zeugen starke Schlangenlinien gefahren. Der Gegenverkehr musste ausweichen oder stehen bleiben, um eine Kollision zu verhindern. Nur aufgrund der Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer sei demnach ein Verkehrsunfall verhindert worden. Die Polizeibeamten konnten die Frau antreffen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die den weißen KIA am vergangenen Freitag ebenfalls bemerkt haben oder sogar ausweichen mussten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

