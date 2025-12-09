PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrer eines dunklen Kastenwagens nach Auffahrunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines dunklen Kastenwagens, der am Montag, 8.12.2025, gegen 18.15 Uhr an einem Auffahrunfall auf der Alleestraße in Beckum beteiligt war. Der Flüchtige fuhr mit seinem Pkw auf den E-Scooter einer 42-jährigen Beckumerin auf. Diese stand verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur der Alleestraße in Richtung Nordstraße. Der etwa 60 Jahre alte Fahrer, der circa 1,65 Meter groß ist, lange graue Haare hat und dunkle Kleidung sowie eine dunkle Jacke trug, stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Gestürzten. Die geschockte Frau stand wieder auf, woraufhin der Unbekannte in sein Auto stieg und wegfuhr. In dem Fahrzeug saß noch eine etwa 55 Jahre alte Frau, die circa 1,70 Meter groß ist und schulterlange graue Haare hat. Die leicht verletzte Beckumerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallbeteiligte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

