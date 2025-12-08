POL-WAF: Warendorf. Geparkten schwarzen Audi beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Samstag (06.12.2025) in der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr wurde in Warendorf an der Von-Kettler-Straße ein geparkter Audi A6 beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
