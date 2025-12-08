POL-WAF: Telgte: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt
Warendorf (ots)
Am Freitag (05.12.2025) um 16.30 Uhr kam es auf der Grevener Straße in Telgte-Westbevern zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-Jährige aus Ostbevern querte zu Fuß die Grevener Straße aus Richtung Feuerwache kommend. Ein 86-Jähriger aus Telgte hatte zunächst an der dortigen Baustellen-Ampel gestanden. Als er losfuhr kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.
